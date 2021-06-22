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الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 09:43

هدية أمير قطر إلى السيد رئيسي "أخبار كاذبة"

هدية أمير قطر إلى السيد رئيسي "أخبار كاذبة"
وذكر موقع "خبر فوري" الإيراني نقلاً عن مصادر مطلعة قولها إن "الأنباء القائلة بأن أمير قطر أعطى طائرة فاخرة للرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي، كاذبة وغير صحيحة".

وكانت مواقع إخبارية تناقلت أمس معلومات خاطئة تفيد بقيام أمير قطر بإهداء طائرة فاخرة من طراز إيرباص A380 للرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الجمعة الماضي.

وفاز السيد رئيسي بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على قرابة 18 مليون صوت وبنسبة 62 بالمائة من مجموعة الناخبين المشاركين بالانتخابات.
رقم : 939403
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