إيران (إسلام تايمز) - أكد موقع إخباري في إيران، اليوم الثلاثاء، ما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية عن قيام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإهداء طائرة فاخرة من إيرباص A380، بأنه "أخبار كاذبة ولا صحة لها".