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الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 09:47

بريطانيا تعين سفيراً جديداً لها في إيران

بريطانيا تعين سفيراً جديداً لها في إيران
وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا)، من المقرر أن يحل شيركليف محل "روب ماكير"، السفير البريطاني الحالي في طهران في أغسطس المقبل.

وانضم الدبلوماسي البريطانيشيركليف، الذي لديه طفلان، إلى وزارة الخارجية البريطانية في عام 1998.

ومن 2000 إلى 2003، كان السكرتير الثاني للسفارة البريطانية في طهران، وعند عودته تم تعيينه رئيسًا للدائرة السياسية في وزارة الخارجية البريطانية في العراق.

ويمكن رؤية أنشطته في البعثات البريطانية في بغداد وواشنطن في سجله. كما عمل شيركليف سفيرًا لبريطانيا في اليمن من 2017 إلى 2018، وكان آخرها مديرًا للأمن القومي في وزارة الخارجية البريطانية.

والسفير البريطاني الحالي هو روب ماكير، الذي تم تعيينه في هذا المنصب في مارس 2017، وسوف تنتهي مهمته في غضون شهرين.

وفي أبريل الماضي، انتهت مهمة سفير إيران في بريطانيا حميد بعيدي نجاد.

 
رقم : 939404
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