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الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 09:59

تفاصيل جديدة عن مباحثات بايدن وبوتين الاخيرة حول سوريا

تفاصيل جديدة عن مباحثات بايدن وبوتين الاخيرة حول سوريا
ورجَّح القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، “جوي هود”، أن “تعقد الولايات المتحدة صفقة مع روسيا بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، موضحاً أن إيصال المساعدات قد يكون الطريق أمام إدارة بايدن لتأكيد نفسها بشأن قضية المستقبل السياسي لهذا البلد”.

وبحسب موقع “ذا ناشيونال” ذكر المسؤول الأمريكي أن “اتفاق واشنطن مع موسكو في الجانب الإنساني، يمكن أن يحرز تقدُّماً في الجانب السياسي أيضاً”.

وأضاف “هود” أن : “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح عدة مرات لا يريد أن يرى المزيد من الفوضى في سوريا”.

وأشار في حديثه: “أعتقد أننا نشارك هذا الهدف المتمثل في عدم الرغبة في رؤية المزيد من الفوضى والمعاناة”.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن “وضع دستور جديد وحكومة جديدة، يمكن أن يظهر طُرقاً يتم من خلالها دفع المصالح الروسية والأمريكية في سوريا من خلال هذه العملية السياسية”.

وقبل أيام أكد الرئيس الأمريكي “جو بايدن” في مؤتمر صحفي، أن الملف السوري كان حاضراً خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره الروسي “فلاديمير بوتين”، يوم الأربعاء، في مدينة “جنيف” السويسرية، مؤكِّداً أنه تحدَّث مع “بوتين” عن ضرورة فتح ممر إنساني في سوريا.
مصدر : وكالات
رقم : 939410
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