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الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 10:47

تدريبات عسكرية روسية - سورية مشتركة تشمل القنص

تدريبات عسكرية روسية - سورية مشتركة تشمل القنص
ونشر مصدر صحفي ،أمس الاثنين، تقريراً عن تدريبات مشتركة للقوات الروسية والجيش السوري على القنص في ساحة بريف حلب، تركز على عمليات التمويه.

وذكر التلفزيون الروسي، أن القناصة السوريين لديهم خبرة واسعة في عمليات القتال، وهم بحاجة إلى معرفة أكثر بالتكتيكات، وخاصة في أساليب حركات التمويه.

وشملت التدريبات كيفية الاختباء خلف شجرة من أجل القنص، وإطلاق النار بدقة على أهداف على مسافة تصل إلى 500 متر.

وبين الحين والآخر تجري القوات الروسية وقوات الجيش السوري تدريبات عسكرية مشتركة بمختلف صنوف الأسلحة، في إطار تطوير مهاراتهما للقضاء على الإرهاب في البلاد.

وأجرت القوات الروسية وقوات من الجيش السوري تدريبات مشتركة في الثامن من الشهر الحالي، تضمنت أساليب التمويه واتخاذ مواقع آمنة (سواتر أو حفر)، والتنقل بسرعة في التضاريس الجغرافية، واستخدام الطبوغرافيا.
مصدر : وكالات
رقم : 939420
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