الحكومة الإيرانية: ننتظر القرار السياسي الأمريكي فقط

وقال ربيعي في مؤتمر صحافي إن "المفاوضات تتم بقرار من المؤسسات العليا في البلاد وقد تم الاتفاق على جميع الاختلافات الأساسية تقريبا .. قرار التوصل إلى اتفاق لا علاقة له بنتيجة الانتخابات الإيرانية الرئاسية".



وأضاف "المفاوضات تتم بقرار من المؤسسات العليا في البلاد"، لافتاً إلى أنه "قد تم الاتفاق على جميع الاختلافات الأساسية تقريباً، وقرار التوصل إلى اتفاق لا علاقة له بنتيجة الانتخابات الإيرانية".



وأكد ربيعي إنه "كما يُتوقع من التيارات السياسية التي لم تدعم المرشح الفائز في هذه الانتخابات أن تقف إلى جانب الحكومة"، مضيفاً "سيكون الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي قريباً رئيساً لكل الإيرانيين بكل الأذواق والميول السياسية والاجتماعية".



وتتفاوض إيران منذ فترة طويلة مع مجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) بالإضافة إلى مشاركة أمريكية غير مباشرة بسبب رفض طهران لحضور واشنطن للمفاوضات بعد انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018.

وانتهت الأحد الماضي الجولة السادسة من مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وسط تفاؤل عبّرت عنه الوفود الإيرانية والأوروبية والروسية، بقرب التوصل إلى اتفاق.



