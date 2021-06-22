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الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 13:45

إصابة 3 مسلحين من ‘‘قسد‘‘ بقصف ‘‘الحر‘‘ مقرهم بريف حلب

إصابة 3 مسلحين من ‘‘قسد‘‘ بقصف ‘‘الحر‘‘ مقرهم بريف حلب
وقالت تنسيقيات المسلحين في سوريا، إن 3 مسلحين من "قسد" أصيبوا بجروح جراء قصف "الجيش الحر" مقراً لهم في قرية الجات شمالي مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

وفي سياق آخر، قالت تنسيقيات المسلحين إن الشرطة الروسية سيرت أمس دورية عسكرية مشتركة مع الجيش التركي في محيط مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي.

وفي الرقة، تم انتشار حواجز طيارة ودوريات كثيفة لـ"قسد" بمحيط مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي بعد ورود أنباء عن تسلل مسلحين من فصائل "الجيش الحر" الموالية لتركيا بزي مدني في المنطقة.

وفي دير الزور، شنت "قسد" حملة دهم و اعتقالات طالت عددا من شبان منطقة البصيرة وذلك بعد فرضها لطوق أمني حول المنطقة فجر اليوم، فيما افادت مصادر محلية بأن الأهالي نفذوا اعتصاماً في ساحة القرية تنديداً بممارسات "قسد".

كما أصيب ما يسمى مسؤول لجنة الزراعة بـ"مجلس دير الزور المدني" جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه على طريق بلدى ابو خشب بريف دير الزور الشمالي الغربي وفق ما افادت تنسيقيات المسلحين في سوريا.
مصدر : وكالات
رقم : 939457
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