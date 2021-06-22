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الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 13:53

بالونات غزة أحرقت 13 ألف دونم في الغلاف بأيار

بالونات غزة أحرقت 13 ألف دونم في الغلاف بأيار
وذكرت مصادر عبرية أن النيران أتت النيران خلال الشهر الماضي على 13,050 دونمًا في مناطق الغلاف بسبب البالونات الحارقة.

وذكرت القناة أن طلابا في الجامعة المذكورة طوّروا وسائل علمية لقياس المساحات المشتعلة حديثاً في الغلاف.

وأوضحت أن الابتكار عبارة عن منظومة قياس جوي متطورة تعرف المناطق التي وصلتها النيران عبر دمج ومعالجة الصور عبر برنامج تصوير جوي يميز ما بين المناطق المشتعلة حديثاً وتلك التي اشتعلت في السابق.

وشملت حرائق الشهر الماضي، 7,570 دونم من المحميات الطبيعية، و3,220 دونم من الغابات والأحراش، 2,260 دونم من المناطق الزراعية.
مصدر : وكالات
رقم : 939458
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