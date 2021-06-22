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الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 14:32

إلى أين وصل مشروع بناء المفاعلات النووية في العراق؟

إلى أين وصل مشروع بناء المفاعلات النووية في العراق؟
وقالت المصادر: "في إطار الحوار مع الشركاء العراقيين حول القضايا النووية، تجرى مناقشة جدول الأعمال الكامل للتعاون المحتمل سواء في مجال الطاقة أو في التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية".

وأضافت: "بالتوازي مع ذلك يجري العمل على تشكيل هيئة تنظيمية لمثل هذا التعاون".

من جهتها، أعلنت السلطات العراقية أنها "تنوي بناء 8 مفاعلات كهرذرية بقيمة نحو أربعين مليار دولار خلال السنوات المقبلة لمعالجة نقص الكهرباء في البلاد والاستجابة للطلب المتزايد سنويا خاصة في فصل الصيف".

وقال رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة كمال حسين لطيف، إن "المباحثات مع شركة "روس آتوم" الروسية قطعت شوطا ممتازا"، وأضاف أن بلاده تجري مناقشات مماثلة مع دولة أخرى.

وأشار إلى أن 8 مفاعلات لا يشكل الرقم النهائي باعتبارها تنتج فقط 8 آلاف ميغاواط، وهو ما يغطي الحاجة الحالية للاستهلاك لغاية 2030 – 2035.

وقال: "من الممكن أن نبني عددا أقل مثلا 4 مفاعلات وبذلك نكون قد حققنا 70% من خطتنا التي وضعناها".

وأكد أن الوضع الأمني وخصوصا في المحافظات الجنوبية مستقر تماما، الأمر الذي يسمح بالبدء بالتخطيط وإنشاء مثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى أن الكثير من المناطق الشمالية والوسطى مستقرة أمني.
رقم : 939459
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