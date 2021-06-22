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الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 15:51
عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف 'غليك' يقتحمون الأقصى
وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال، عبر باب المغاربة على شكل مجموعات.
مصدر :
وكالات
رقم :
939465
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