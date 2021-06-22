وقالت "قيادة فيلق شاهين 209" الأفغانية في بيان إن عملية عسكرية استهدفت مسلحي "طالبان" في قضاء "بلخ" ومحيط مدينة "مزار شريف".



وأشارت إلى استعادة السيطرة على قضاء "بلخ"، وإبعاد مسلحي "طالبان" عن محيط "مزار شريف"، ومقتل 31 مسلحًا خلال العملية.



لكن "طالبان"، ادعت في بيان لها أنها لا تزال مسيطرة على قضاء "بلخ".



وكانت الحركة قد سيطرت على القضاء الإثنين وتقدمت نحو مدخل "مزار شريف".



ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، تسيطر طالبان على 50 إلى 70 في المئة من أراضي البلاد، باستثناء مراكز المدن.



وكما أفادت السلطات المحلية،فإن طالبان تسيطر على أكثر من 130 قضاء من إجمالي 407 أقضية في عموم البلاد، بما في ذلك مراكزها.



في حين أن جميع مراكز الولايات الـ34 في البلاد تخضع لسيطرة قوات الأمن الأفغانية.



ويتواصل النزاع بين قوات الأمن وطالبان في معظم أنحاء أفغانستان، مع استمرار الاشتباكات في نحو 250 قضاء.