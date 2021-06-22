تعرف على حالة الطقس في سورية للايام القادمة

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر على المرتفعات الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة ويكون الجو ليلاً لطيفاً مائلاً للبرودة وخاصة في المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتوالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات في المناطق الشرقية والجزيرة وحول معدلاتها أو أعلى بقليل في باقي المناطق والجو حار نسبياً وصحو بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة.