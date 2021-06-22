الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 17:13

بغداد تكشف عن زيارة وفد عسكري عراقي الى السعودية

بغداد تكشف عن زيارة وفد عسكري عراقي الى السعودية
وبحسب بيان نشرته مصادر رسمية عراقية قال مكتب اللواء يحي رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن رسول زار المملكة على رأس وفد عسكري.

وفيما لم يعلن البيان موعد الزيارة ولا مدتها، أوضح أن رسول كان "على رأس وفد إعلامي عسكري يتمثل بمجموعة من ضباط الإعلام في مختلف تشكيلات الجيش العراقي" حسبما افاد وكالة سبوتنيك للانباء.

وتحدث البيان عن زيارة الوفد لمركز الحرب الفكرية السعودي.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح استقبل نائب وزير الدفاع السعودي في منتصف مايو/ أيار الماضي، وشدد على ضرورة العمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار، وتعزيزها بمزيد من التعاون والتنسيق المشترك.

وقبلها وفي الأول من أبريل/ نيسان الماضي زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السعودية، حيث استقبله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 939471
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ربيعي: ما تبقى في المفاوضات النووية بحاجة لقرار سياسي من جميع الأطراف
ربيعي: ما تبقى في المفاوضات النووية بحاجة لقرار سياسي من جميع الأطراف
‘‘الأمم المتحدة تقتل أطفال اليمن‘‘.. "هاشتاغ" يتصدر الترند العالمی
‘‘الأمم المتحدة تقتل أطفال اليمن‘‘.. "هاشتاغ" يتصدر الترند العالمی
22 حزيران 2021
حلف مصريّ - سودانيّ لمواجهة التهديدات الإثيوبيّة.. هل ينجح؟
حلف مصريّ - سودانيّ لمواجهة التهديدات الإثيوبيّة.. هل ينجح؟
22 حزيران 2021
السعودية تُهزم في المنطقة وابن سلمان ينتقم من شيعة الداخل
السعودية تُهزم في المنطقة وابن سلمان ينتقم من شيعة الداخل
22 حزيران 2021
البالونات الحرارية.. شماعة ‘‘إسرائيل‘‘ الجديدة للانتقام
البالونات الحرارية.. شماعة ‘‘إسرائيل‘‘ الجديدة للانتقام
22 حزيران 2021
هدية أمير قطر إلى السيد رئيسي "أخبار كاذبة"
هدية أمير قطر إلى السيد رئيسي "أخبار كاذبة"
22 حزيران 2021
رئيسي: لن أقابل بايدن حتى مع رفع العقوبات
رئيسي: لن أقابل بايدن حتى مع رفع العقوبات
21 حزيران 2021
عهد رئيسي الثوري ومستقبل محور المقاومة
عهد رئيسي الثوري ومستقبل محور المقاومة
21 حزيران 2021
صفقة مالية مثيرة للجدل بين بغداد وأربيل... طموحات الكاظمي الانتخابية
صفقة مالية مثيرة للجدل بين بغداد وأربيل... طموحات الكاظمي الانتخابية
21 حزيران 2021
الرئيس روحاني : الحظر سيُرفع قريبا
الرئيس روحاني : الحظر سيُرفع قريبا
21 حزيران 2021
الخارجية الإيرانية: المحادثات النووية المقبلة قد تكون الأخيرة
الخارجية الإيرانية: المحادثات النووية المقبلة قد تكون الأخيرة
21 حزيران 2021
دلالات سحب الباتريوت من بعض الدول العربية
دلالات سحب الباتريوت من بعض الدول العربية
21 حزيران 2021
نار "مناهضة التطبيع" تشتعل مجدداً في المغرب.. هل تنجو الرباط من لُغم الخيانة؟
نار "مناهضة التطبيع" تشتعل مجدداً في المغرب.. هل تنجو الرباط من لُغم الخيانة؟
21 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘الأمم المتحدة تقتل أطفال اليمن‘‘.. "هاشتاغ" يتصدر الترند العالمی
حلف مصريّ - سودانيّ لمواجهة التهديدات الإثيوبيّة.. هل ينجح؟
السعودية تُهزم في المنطقة وابن سلمان ينتقم من شيعة الداخل
البالونات الحرارية.. شماعة ‘‘إسرائيل‘‘ الجديدة للانتقام