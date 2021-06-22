مباحثات إيرانية عراقية لتعزيز التعاون الثنائي

وبدأ "غفاري" والوفد المرافق له، زيارة إلى بغداد أمس الاثنين، لإجراء مباحثات مع نظيره العراقي وعدد من المسؤولين في هذا البلد.



هذه الزيارة تأتي في سياق المباحثات المستديمة بين كبار المسؤولين الإيرانيين والعراقيين لتوسيع العلاقات وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وفي سياق متصل، جاءت تصريحات المدير العام لشركة السكك الحديدية بوزارة النقل العراقية "طالب جواد الحسيني"، في 16 يونيو الحالي، قوله، إن عمليات إنجاز مشروع الربط السككي بين العراق وإيران بلغت المراحل النهائية.



يضاف إلى ذلك، تصريحات رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" في الثالث عشر من الشهر نفسه؛ معلنا بأن المباحثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حول مشروع الربط السككي بين البصرة وشلمجة (جنوب غرب ايران) باتت قريبة من مراحلها النهائية.