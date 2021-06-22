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الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 18:41

فصائل المقاومة تدعو الفلسطينيين بالضفة والقدس والداخل لتصعيد المقاومة

فصائل المقاومة تدعو الفلسطينيين بالضفة والقدس والداخل لتصعيد المقاومة
ووجهت الفصائل بالتحية للأهل الفلسطيني وشبابهم الثائر في بلدات بيتا وبيت دجن الذين انتفضوا رفضاً لمخططات ومؤامرات الاحتلال بحق أرضنا المحتلة، وتؤكد دعمها لفعاليات الإرباك الليلي والمقاومة الشعبية في الضفة المحتلة.

وأكدت في ختام اجتماعها الدوري الثلاثاء دعم وإسناد قضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال وبالأخص منهم المضربين عن الطعام وعلى رأسهم جمال الطويل وخضر عدنان ورفاقهم، وندعو لتصاعد الفعاليات الشعبية والجماهيرية نصرة لأسرانا الأحرار.

ودان بيان الفصائل قرار الأمين العام للأمم المتحدة لعدم إدراج الاحتلال على قائمة العار الذي ارتكب جرائم حرب واضحة تمثلت في قتل الأطفال وترويع الآمنين وهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها وتدمير الأبراج السكنية.

وطالب البيان الوسطاء بالضغط على الاحتلال للإسراع في رفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء ملف إعادة الإعمار لما دمره الاحتلال، وضرورة وقف الاستفزازات في القدس والشيخ جراح وبطن الهوى، فالمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي جراء هذه المماطلة والتسويف.

وأكدت على ضرورة استعادة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتشكيل قيادة وطنية موحدة مؤقتة تضم كافة فصائل العمل الوطني وفصائل المقاومة.
مصدر : وكالات
رقم : 939477
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