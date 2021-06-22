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الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 18:49

علاوي يؤكد ان ان اغتيال الشهيد سليماني في العراق كان خطأ كبيرا

علاوي يؤكد ان ان اغتيال الشهيد سليماني في العراق كان خطأ كبيرا
وكشف رئيس إئتلاف الوطنية، اياد علاوي، عن اعلان الجانب الاميركي ارهاقه في العراق وانه سيقلل تدخله في البلاد والمنطقة.

وقال علاوي، انه" التقى بسفيرين احدهما مقرب من الولايات المتحدة الاميركية اكد انها ارهقت في العراق وهي غير مستعدة للاستمرار في الشأن الداخلي للبلاد وتعمل على تخفيف اعدادهم في المنطقة"، مبينا" بقاء الاميركان لم يكن منظماً من خلال قواعد الاشتباك واحترام سيادة العراق".

واضاف انه" تحدثت مع الجانب الاميركي عن الخطأ الكبير في استهداف القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الشهيد قاسم سليماني في الاراضي العراقية وهو كان قادماً بدعوة من الحكومة العراقية".

واكد" احترام الحشد الشعبي المقاتل منه واقترحت على مسعود بارزاني تشكيل قيادة قوات مسلحة بضمنها الحشد الشعبي والبيشمركة"، لافتا الى ان" الدستور العراقي لم يمنح للقائد العام للقوات المسلحة القيادة العامة، وانه كتب على سياط الاميركان وبسرعة".
مصدر : وكالات
رقم : 939479
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