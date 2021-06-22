الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 18:53

مبعوثة الأمم المتحدة لأفغانستان تحذر من هجمات لطالبان

مبعوثة الأمم المتحدة لأفغانستان تحذر من هجمات لطالبان
وقال ليونز لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "هذه المناطق  التي تمت السيطرة عليها تقع حول عواصم أقاليم، مما يشير إلى أن طالبان تتمركز بحيث تسعى للسيطرة على هذه العواصم فور انسحاب القوات الأجنبية بالكامل". 

وبعدما قضت عشرين عاما في أفغانستان، بدأت الولايات المتحدة في سحب قواتها الباقية هناك وقوامها 2500 فرد، وتسعى للخروج على نحو كامل من البلاد بحلول 11 سبتمبر أيلول. كما تعتزم قوات غير أمريكية تبلغ نحو سبعة آلاف فرد، تشمل بشكل أساسي قوات من بلدان أعضاء في حلف شمال الأطلسي، وأستراليا ونيوزيلندا وجورجيا مغادرة أفغانستان بحلول ذلك التاريخ.

وقالت ليونز إن الإعلان هذا العام عن انسحاب القوات الأجنبية  أحدث "زلزالا" في أنحاء أفغانستان، مضيفة أنه على الرغم من أن ذلك كان متوقعا فإن "سرعته وانسحاب معظم القوات بالفعل في الوقت الراهن" لم يكن متوقعا.

وأضافت "كل القضايا الرئيسية، السياسة، الأمن، عملية السلام، الاقتصاد، الطوارئ الإنسانية وبالطبع كوفيد-19، جميعها تمضي في اتجاه سلبي أو تعثرت".
مصدر : وكالة أنباء فارس
رقم : 939481
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ربيعي: ما تبقى في المفاوضات النووية بحاجة لقرار سياسي من جميع الأطراف
ربيعي: ما تبقى في المفاوضات النووية بحاجة لقرار سياسي من جميع الأطراف
‘‘الأمم المتحدة تقتل أطفال اليمن‘‘.. "هاشتاغ" يتصدر الترند العالمی
‘‘الأمم المتحدة تقتل أطفال اليمن‘‘.. "هاشتاغ" يتصدر الترند العالمی
22 حزيران 2021
حلف مصريّ - سودانيّ لمواجهة التهديدات الإثيوبيّة.. هل ينجح؟
حلف مصريّ - سودانيّ لمواجهة التهديدات الإثيوبيّة.. هل ينجح؟
22 حزيران 2021
السعودية تُهزم في المنطقة وابن سلمان ينتقم من شيعة الداخل
السعودية تُهزم في المنطقة وابن سلمان ينتقم من شيعة الداخل
22 حزيران 2021
البالونات الحرارية.. شماعة ‘‘إسرائيل‘‘ الجديدة للانتقام
البالونات الحرارية.. شماعة ‘‘إسرائيل‘‘ الجديدة للانتقام
22 حزيران 2021
هدية أمير قطر إلى السيد رئيسي "أخبار كاذبة"
هدية أمير قطر إلى السيد رئيسي "أخبار كاذبة"
22 حزيران 2021
رئيسي: لن أقابل بايدن حتى مع رفع العقوبات
رئيسي: لن أقابل بايدن حتى مع رفع العقوبات
21 حزيران 2021
عهد رئيسي الثوري ومستقبل محور المقاومة
عهد رئيسي الثوري ومستقبل محور المقاومة
21 حزيران 2021
صفقة مالية مثيرة للجدل بين بغداد وأربيل... طموحات الكاظمي الانتخابية
صفقة مالية مثيرة للجدل بين بغداد وأربيل... طموحات الكاظمي الانتخابية
21 حزيران 2021
الرئيس روحاني : الحظر سيُرفع قريبا
الرئيس روحاني : الحظر سيُرفع قريبا
21 حزيران 2021
الخارجية الإيرانية: المحادثات النووية المقبلة قد تكون الأخيرة
الخارجية الإيرانية: المحادثات النووية المقبلة قد تكون الأخيرة
21 حزيران 2021
دلالات سحب الباتريوت من بعض الدول العربية
دلالات سحب الباتريوت من بعض الدول العربية
21 حزيران 2021
نار "مناهضة التطبيع" تشتعل مجدداً في المغرب.. هل تنجو الرباط من لُغم الخيانة؟
نار "مناهضة التطبيع" تشتعل مجدداً في المغرب.. هل تنجو الرباط من لُغم الخيانة؟
21 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘الأمم المتحدة تقتل أطفال اليمن‘‘.. "هاشتاغ" يتصدر الترند العالمی
حلف مصريّ - سودانيّ لمواجهة التهديدات الإثيوبيّة.. هل ينجح؟
السعودية تُهزم في المنطقة وابن سلمان ينتقم من شيعة الداخل
البالونات الحرارية.. شماعة ‘‘إسرائيل‘‘ الجديدة للانتقام