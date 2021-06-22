مبعوثة الأمم المتحدة لأفغانستان تحذر من هجمات لطالبان

وقال ليونز لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "هذه المناطق التي تمت السيطرة عليها تقع حول عواصم أقاليم، مما يشير إلى أن طالبان تتمركز بحيث تسعى للسيطرة على هذه العواصم فور انسحاب القوات الأجنبية بالكامل".



وبعدما قضت عشرين عاما في أفغانستان، بدأت الولايات المتحدة في سحب قواتها الباقية هناك وقوامها 2500 فرد، وتسعى للخروج على نحو كامل من البلاد بحلول 11 سبتمبر أيلول. كما تعتزم قوات غير أمريكية تبلغ نحو سبعة آلاف فرد، تشمل بشكل أساسي قوات من بلدان أعضاء في حلف شمال الأطلسي، وأستراليا ونيوزيلندا وجورجيا مغادرة أفغانستان بحلول ذلك التاريخ.



وقالت ليونز إن الإعلان هذا العام عن انسحاب القوات الأجنبية أحدث "زلزالا" في أنحاء أفغانستان، مضيفة أنه على الرغم من أن ذلك كان متوقعا فإن "سرعته وانسحاب معظم القوات بالفعل في الوقت الراهن" لم يكن متوقعا.



وأضافت "كل القضايا الرئيسية، السياسة، الأمن، عملية السلام، الاقتصاد، الطوارئ الإنسانية وبالطبع كوفيد-19، جميعها تمضي في اتجاه سلبي أو تعثرت".