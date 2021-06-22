تحذيرات من اشتداد أزمة المحروقات في لبنان

ولفت غصن إلى أنه كان يفترض بلبنان السير بخطة ​وزير الطاقة​ ​ريمون غجر​ برفع اعتماد شراء المحروقات من دولار 1500 إلى دولار 3900 حسب الاتفاق الذي تم مع حاكم ​مصرف لبنان​، وإلا سنكون أمام رفع الاعتمادات ونفاذ المخزون المهدد بالنفاذ.



وأشار إلى أن "الدولة تركت بعض المخزون من المحروقات للقوى الأمنية والجيش اللبناني​، وهو مهدد بالنفاذ أيضا".



وناشد غصن، في بيان، رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ "الطلب من حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ حل المشكلة".



وفرضت أزمة البنزين على اللبنانيين إدخال تعديلات كثيرة على حياتهم وأجبرتهم على التنازل عن عادات طبيعية تتعلق بتنقلاتهم اليومية واللجوء إلى حلول لم تكن متصورة من قبل.



من جهته، أكد وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، الأسبوع الماضي، أن "دعم البلاد للبنزين لن يدوم وسيتوقف في نهاية المطاف"، داعيا مواطنيه للاستعداد لوقف دعم البنزين.