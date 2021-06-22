تحركات في مصر تطالب بالإفراج عن نوبيين محتجزين في السعودية

وأشار رئيس الحزب محمد أنور السادات إلى أنه "على الرغم من أن القواعد والأنظمة بالمملكة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها على حسب ما ذكره بيان القنصلية المصرية في 29 أكتوبر الماضي، إلا أنه ليس هناك أي سوء نية أو مخالفات جنائية أو وقوع أي ضرر على المملكة السعودية وشعبها أو انتهاك لأمور السيادة فيما قامت به الجمعية النوبية في الرياض".



وأكد السادات على أن "هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعطي الحق للأقليات الأجنبية الموجودة في الدول المختلفة في الحفاظ على هويتها الثقافية والدينية واللغوية، وهو شيء متعارف في كل دول العالم ولم تقم أي دول بفرض عقوبات أو احتجاز أي شخص أو جماعة تقوم بتأسيس كيانات ذات طابع مدني، بالإضافة إلى أن السلطات السعودية وافقت على تأسيس الجمعية النوبية في أراضيها منذ التسعينيات، مشيرا إلى أن هذا الاحتجاز هو إجراء غير مبرر من قبل السلطات السعودية".



