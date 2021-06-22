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الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 19:50

صرخة من أطفال اليمن بوجه الأمم المتحدة

صرخة من أطفال اليمن بوجه الأمم المتحدة
ولطالما رفعت الأمم المتحدة راية التحيز واللامبالاة من الجرائم التي يرتكبها الظالمون والمعتدون في مواقع مختلفة من العالم كما هو الحال في المواقف الاممية المتحيزة المجافية للواقع من الكيان الاسرائيلي المحتل للاراضي الفلسطينية وكما قتل هذا الكيان اللقيط للطفولة ولعموم مواطني فلسطين المحتلة الذين يتعامل معهم الكيان الاسرائيلي بالحديد والنار دون اي اهتمام اممي لما يجري للقلسطينيين واطفالهم من ابادات جماعية وجرائم يندى لها جبين الانسانية.

هذا التحيز للمجرمين والقتلة يتكرر أمميا في اليمن ،البلد المسلم المسالم المدافع عن ارضه وعرضه امام الهجمة الاستكبارية المسعورة الشرسة المتمثلة بتحالف العدوان السعواميركي وتداعيات الحصار الاستكباري على هذا البلد وقد انحازت الهيئة الاممية بكل ثقلها علانية وبقوة الى جانب المعتدين المتجاوزين على اليمن ضمن اجندة املائية استكبارية متمثلة بمرتكبي المجازر الشنيعة بحق الانسانية في هذا البلد، باصدارها تقريرا حول العنف ضد الاطفال استثنت منه السعودية كما استثنت الكيان الاسرائيلي المحتل للاراضي الفلسطينية من قبل.

وفي هذا الصدد فقد خرج الآلاف من أطفال اليمن الجريح في مسيرات مناهضة لمواقف الأمم المتحدة السلبية ازاء المجازر والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحقهم طيلة اكثر من ست سنوات، حيث نظموا في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء مسيرة حاشدة للتنديد بهذه المواقف، ووصفوها بالمنحازة والعنصرية وغير العادلة ، والتي كان آخرها تصنيف حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الطفولة.

وقرأ الأطفال المشاركون في مسيرة اليوم الكبرى في صنعاء، الفاتحة على أرواح الأطفال الضحايا جراء العدوان الأمريكي السعودي، ورفعوا اللافتات ورددوا الشعارات الرافضة والمنددة بجرائم ومجازر تحالف العدوان بحق الطفولة وكذلك المنددة بتواطؤ الامم المتحدة معها وذلك باخراجها السعودية من قائمة منتهكي حقوق الأطفال في وقت تشير فيه الاحصائيات الى مقتل وجرح اكثر من ستة الاف طفل بفعل القصف فضلا عن تسبب الحصار بمعاناة الملايين منهم وحرمانهم من أبسط الحقوق.

وقال محمد حيدرة رئيس اللجنة المنظمة للمسيرة:" إسقاط السعودية من قائمة العار هو إسقاط لكل مفاهيم الحرية والعدالة الدولية، لا شك بأن هناك محاولة لتحويل الجلاد الى الضحية".

خلال المسيرة قدم الاطفال مبالغ مالية لامين العام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش وذلك في مشهد تمثيلي ساخر اشار الى تبعية المنظمة للمال السعودي ومتاجرتها بدماء الأطفال، وأشارت كلمات المسيرة ان الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الاطفال كشفت زيف الامم المتحدة حول دفاعها عن حقوق الطفل ، وطالب بيان المسيرة من المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم والعمل على ايقاف العدوان ورفع الحصار.

عمقت الأمم المتحدة من مأساة شريحة كبيرة من الاطفال في اليمن بشكل أكبر حينما لازمت وفق الكثير إنحيازاً لصالح تحالف العدوان الذي تسبب بمقتل وإصابة الآلاف منهم ومعاناة الملايين من الاطفال.
رقم : 939500
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