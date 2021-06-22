تفاؤل محور المقاومة بمسار الرئيس الايراني الجديد

ويرى خبراء في الشأن الايراني أن الرئيس المنتخب السيد ابراهيم رئيسي سينطلق من واقع انتصار محور المقاومة في الحرب الكونية التي استهدفته عبر سورية وسيفتتح مرحلة استثمار الانتصار هذا في كل ​الميادين​ التي لإيران قدرة على العمل والمساعدة وسيكون ذلك في مصلحة الدول والكيانات المقاومة المتحالفة مع إيران وعليه من المرتقب أن تشهد الأزمات التي تتصل بتلك الكيانات نوعاً من التشدّد في التداول وصولاً إلى الحلول لصالح حلفاء إيران خاصة في كل من سورية و​اليمن​ و​العراق​ و​لبنان​.



و على صعيد الملف النووي وعودة أميركا إلى الاتفاق فيه، يرى الخبراء أنّ المتفاوضين في ​فيينا​ سيأخذون بالاعتبار وجود الرئيس الإيراني المقبل، لذلك ستحاول امريكا تسريع التفاوض وتوقيع اتفاق العودة إلى الاتفاقية النووية قبل آب المقبل، ولكن قد نجد موقفاً إيرانياً ومن الآن أكثر تشدّداً وأقلّ مرونة مما كان عليه قبل الانتخاب خاصة أنّ إيران أصلاً لم تعد تبدي اليوم الحرص ذاته الذي كانت عليه قبل سنتين على عودة أميركا للاتفاق.



وفي هذا الصدد اعتبر عدنان منصور وزير الخارجية اللبنانية الاسبق، الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي بأنه ابن الثورة الاسلامية ولاشك سيسير على ثوابتها التي ارساها الامام الخميني الراحل "قدس سره"، مؤكداً ان هذه المبادئ لا تتغير بالنسبة لايران.



وقال منصور : ان هذه الثوابت هي التي سيسير عليها الرئيس المنتخب في ثلاث توجهات الداخلية والاقليمية والدولية.



واوضح منصور، فيما يتعلق بالتوجه الداخلي، هناك استحقاقات داخلية، لابد من الرئيس الايراني مواجهة الاعباء الناجمة عن الحصار والعقوبات الاقتصادية والتحرك في مجال الاصلاح الاداري ومحاربة الفساد.



ورأى منصور ان مجيء ابراهيم رئيسي سيشكل انسجاماً ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بمعنى انه سيكون هناك قرارا واحدا وتحركا واحدا، ان كان على الصعيد الداخلي او الاقليمي او الخارجي.



من جانبه، الخبير الاستراتيجي الايراني هادي محمدي، ان الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي اثبت جدارته خلال ترؤسه السلطة القضائية بمتابعة القضايا والمشاكل الشعبية.



وقال محمدي: ان التراخي الاداري الذي ظهر في الحكومة الحالية وفي السنوات الماضية، ادت الى ظهور التعقيدات للشعب الايراني، مؤكداً ان فترة رئيسي ستكون مختلفة تماماً بشكل جاد.



واوضح محمدي، ان الرئيس المنتخب يتواصل مع المؤسسات والادارات الرسمية وسيتابعها بجدية كي تقدم الخدمة بشكل اصح، وعدم استنزاف المصادر، معتبراً ان رئيسي يبدي حساسية كبيرة ازاء الفساد الاداري حيث ستكون جزءاً من مهامه المتميزة نظراً لتجاربه القديمة.



واضاف محمدي، ان هناك نقطة مهمة وهي ان رئيسي انه ملتزم بمبادئ الثورة الاسلامية وسيعمل وفق قيمها، وسيكون له عدة ملفات اولها دعم حماية المظلومين والمقاومة على مستوى المنطقة والعالم والتعامل مع الاستكبار والتأكيد على المصالح الوطنية للبلاد.



ورأى محمدي، ان برنامج رئيسي يضع نصب عينيه تغيير القوانين الادارية السائدة والتي ستكون بشكل مختلفة تماماً عن الادارة السابقة.



وفيما يخص الحظر المفروض على ايران وتفعيل الانتاج الذاتي، اكد محمدي انها رئيسي سينشط بشكل كبير في هذا المجال ضمن سياساته الداخلية والتي سيجري عليها تغييرات كبيرة، كما سيركز على السياسة الخارجية والتفاوض مع الغرب دون هدر الوقت واقامة علاقات اجنبية في ظل التعامل الاقتصادي على المستوى العالمي، وليس كما هو حال الحكومة الماضية التي كانت تركز على العلاقات مع الغرب فيما تتغاضى عن المجالات الاخرى، مشيراً الى ان ايران لديها الكثير من المقدرات المالية غير مستثمرة ولم توجه في مسارها الصحيح ما ادى الى ظهور التضخم والارتشاء، مستشهداً بتصريح رئيس الذي دعا الى عدم انتظار الى رفع الحظر بل يجب العمل على الداخل لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.



ومن خلال ماسبق يرى محللون سياسيون أن هناك سعادة بالغة لدى محور ​المقاومة​ وحلفاء إيران بنتائج الانتخابات التي أظهرت فوز السيد ​إبراهيم رئيسي​ ابن الثورة والمعتنق مبادئها منذ كان شاباً يافعاً، والممارس أو المضطلع بمهام رئيسية وحساسة خلال السنوات الـ 42 من عمر الثورة حيث شارك في الدفاع المقدس مقاتلاً، ومارس ​القضاء​ دفاعاً عن الثورة، وعمل في العتبة الرضوية في نطاق الاستثمار والتنمية الاجتماعية وقدم نموذج ​القيادة​ العاملة من أجل المجتمع والناس، قام بكلّ ذلك ملتزماً بشكل كلي مبادئ الثورة عاملاً بتشدّد بتوجيهات مرشدها.