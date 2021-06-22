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الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 21:49

مكتب الشيخ زكزاكي: انتخاب آية الله رئيسي يصب في مصلحة مضطهدي العالم

مكتب الشيخ زكزاكي: انتخاب آية الله رئيسي يصب في مصلحة مضطهدي العالم
وفي تغريدة له على تويتر، كتب مكتب الشيخ زكزاكي: من دواعي فخرنا ان نقدم التهنئة على المشاركة الواسعة للايرانيين في انتخاب آية الله ابراهيم رئيس ثامن رئيس منتخب للجمهورية الاسلامية.

وأعرب مكتب الشيخ زكزاكي عن امله بأن يتمكن آية الله رئيسي من أداء دور اكبر في دعم الجماهير المضطهدة في انحاء العالم، بمن فيهم الشيخ ابراهيم زكزاكي الذي يقبع في السجن منذ قرابة 6 سنوات.

وكان الرئيس النيجيري حمدو بوهاري قدم التهنئة في برقية الى ابراهيم رئيسي لفوزه في الدورة الثالثة للانتخابات الرئاسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا ان هذا الانتخاب من قبل الشعب الايراني أثبت مرة اخرى محورية ارادة الشعب في نجاح الديمقراطيات في أنحاء العالم.

واضاف بوهاي ان رئيسي يستحق الفوز في الانتخابات الرئاسية، واصفا بأنه سياسي مخضرم وأنه سيكون قادرا على قيادة ايران نحو قمم أعلى ومستقبل أفضل، متمنيا له السداد في أداء المسؤولية الجسيمة.
رقم : 939525
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