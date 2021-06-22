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الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 21:51

الأسد للمشاط: نقدّر مواقف اليمن الداعمة للشعب السوري وإرادته الحرة

الأسد للمشاط: نقدّر مواقف اليمن الداعمة للشعب السوري وإرادته الحرة
وعبّر الرئيس الأسد، عن تقديره لمواقف اليمن الداعمة للشعب السوري وإرادته الحرة وقراره المستقل، متمنياً للشعب اليمني دوام الخير والسلام والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.

وأضاف قائلاً "نشارككم الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين بلدينا وتعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، قد بعث في الـ28 من أيار/مايو الماضي، برقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وبارك المشاط "للشعب السوري الشقيق النجاح الكبير للعملية الانتخابية، التي تُعتبر محطة انتصار مهمة على المؤامرات"، وتابع قائلاً: إن العملية الانتخابية في سوريا "تعبّر عن انتصار سوريا على المشروع الأميركي الإسرائيلي، الذي أراد تدميرها وتفكيكها وتقسيمها".
 
رقم : 939528
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