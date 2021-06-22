اسلام تايمز (فلسطين) - قالت ما تسمى وزارة الزراعة "الإسرائيلية" اليوم الثلاثاء إنها:"بدأت بنصب حوالي 100 غرفة محصنة في حقول المستوطنات القريبة من قطاع غزة، لزيادة الحماية من القذائف الصاروخية في أي تصعيد مع قطاع غزة".