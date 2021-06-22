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الثلاثاء 22 حزيران 2021 ساعة 21:53
الاحتلال ينصب غرف محصنة في "غلاف غزة" خوفاً من صواريخ غزة
يذكرأن عشرات المزارع للمستوطنين في غلاف غزة تضررت، كما أصيب العشرات خلال قصف المقاومة للمستوطنات "الاسرائيلية" القريبة من الحدود خلال معركة "سيف القدس" الأخيرة.
مصدر :
وكالات
رقم :
939529
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