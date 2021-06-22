اللواء باقري: إزاحة الستار قريبا عن لقاح كورونا المنتج بواسطة الحرس الثوري

اللواء باقري، وخلال تصريحه للصحفيين اليوم الثلاثاء، قدم شرحا حول أداء القوات المسلحة في سياق مكافحة كورونا داخل البلاد؛ مؤكدا أنها رسخت قصارى الطاقات للحد من تفشي هذا الوباء.



وأضاف: منذ بدء عمليات مكافحة كورونا، جهزنا المتشفيات والمراكز العلاجية في البلاد بما يبلغ 6 آلاف سرير لمعالجة المصابين، وأكدنا على جاهزية القوات المسلحة المستديمة في هذا السياق.



كما نوه بتعاون القوات المسلحة مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لتنفيذ "مشروع الشهيد سليماني" الصحي والوقائي على صعيد البلاد.



وأردف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيراينة: إن كلية الطب التابعة للحرس الثوري، تستعد لإزاحة الستار عن لقاحها المضاد لفيروس كورونا والذي يمر بالمرحلة الثانية من الاختبارات السريرية حاليا.