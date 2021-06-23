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الأربعاء 23 حزيران 2021 ساعة 00:31

قمعاً لحرية الإعلام.. أمريكا تستولي على مواقع الكترونية داعمة للمقاومة

قمعاً لحرية الإعلام.. أمريكا تستولي على مواقع الكترونية داعمة للمقاومة
وأغلت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عشرات المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل إعلام إيرانية رسمية وقنوات تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، بحجة نشرها "معلومات مضللة".

ذكرت قناة العالم الإيرانية عبر "تويتر" أن "السلطات الأمريكية تحجب مواقع قنوات العالم والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم ونبأ والكوثر على الإنترنت".

ونُشرت على المواقع المذكورة عقب حجبها رسالة تفيد بأن "هذا النطاق تم الاستيلاء عليه من قبل حكومة الولايات المتحدة، بناء على مذكرة حجز، إنفاذا لقرار مكتب الصناعة والأمن ومكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول مطلع قوله، إن السلطات الأمريكية أزالت مجموعة من المواقع الإخبارية بذريعة ارتباطها بإيران واتهمتها بنشر "معلومات مضللة''، مضيفا أن الولايات المتحدة صادرت قرابة 30 موقعاً إلكترونياً.
رقم : 939544
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