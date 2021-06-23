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الأربعاء 23 حزيران 2021 ساعة 08:08

مصرع 3 أشخاص بإطلاق نار في ولاية ميزوري الأمريكية

مصرع 3 أشخاص بإطلاق نار في ولاية ميزوري الأمريكية
وأفاد مفوض الشرطة في المنطقة جون هايدن ،في مؤتمر صحفي، بأنهم يجوبون المنطقة الواقعة في حي "فيل" بالمدينة، للبحث عن أي مقطع فيديو ربما تم تسجيله حول مكان الحادث، مؤكدا أن "الوقت مبكر جدا في مسار التحقيق".

وأضاف المفوض: "تم العثور على جثتين خارج أحد المتاجر، فيما سقطت الضحية الأخرى على ما يبدو في ساحة مدرسة قريبة".

كما أشار إلى أن "القتلى ذكور تقريبا في الثلاثينيات من العمر"، بينما لم يكشف عن حالة المصابين.

ويأتي حادث إطلاق النار في "سانت لويس" في أعقاب عطلة نهاية أسبوع عنيفة في البلاد، قتل خلالها ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وأصيب 45 على الأقل في 10 حوادث إطلاق نار، بشكل منفصل بين الجمعة وليلة الأحد.

وقالت الشرطة إن من بين الضحايا، طفلان على الأقل تبلغ أعمارهما 10 و15 عاما.
مصدر : وكالات
رقم : 939574
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