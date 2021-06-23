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الأربعاء 23 حزيران 2021 ساعة 08:23

رئيس الأركان العامة الإيرانية يلتقي الرئيس المنتخب

رئيس الأركان العامة الإيرانية يلتقي الرئيس المنتخب
وحضر اللواء باقري وكبار قادة الجيش والحرس الثوري وقوى الامن الداخلي ووزير الدفاع، الى مكتب الرئيس المنتخب آية الله السيد ابراهيم رئيسي.  

وهنأ كبار قادة القوات المسلحة خلال اللقاء بفوز آية الله رئيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية واكدوا استعداد القوات المسلحة لدعم الحكومة الجديدة والارتقاء بقدرات الجمهورية الاسلامية في مختلف المجالات وبلورة ايران القوية.

من جانبه وجّه آية الله رئيسي الشكر والتقدير لرئيس الاركان العامة للقوات المسلحة والقادة العسكريين لاعرابهم عن مشاعرهم الخالصة تجاهه، وعبّر عن امله بتبلور ظروف افضل من الماضي امام الشعب الايراني في ظل استخدام جميع الطاقات المتاحة في البلاد.   

وفي وقت سابق حضر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية واعضاء مجلس قيادة الحرس وكذلك قائد قوى الامن الداخلي وعدد من كبار قادة هذه القوة بصورة منفصلة الى مكتب آية الله رئيسي مهنئين لمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل الشعب.
رقم : 939578
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