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الأربعاء 23 حزيران 2021 ساعة 09:01

إيران: نتابع موضوع حجب مواقع ايران من قبل امريكا عبر القنوات القانونية

إيران: نتابع موضوع حجب مواقع ايران من قبل امريكا عبر القنوات القانونية
واشار شاهرخ ناظمي الى ان امريكا تحاول من خلال حجب مواقع وقنوات تابعة لايران ومحور المقاومة خنق صوت حرية التعبير واضاف : سنتابع هذا الاجراء غير القانوني عبر القنوات القانونية .

يشار الى ان وزارة العدل الامريكية قامت مساء امس وبذريعة خرق الحظر الامريكي باغلاق نطاق الانترنيت لـ 33 موقعا يستخدمه اتحاد الاذاعة والتلفزيون في الجمهورية الاسلامية الايرانية وثلاثة مواقع تابعة لكتاب حزب الله في العراق .

وبحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز فقد قال ناظمي وردا على هذه الخطوة الامريكية غير القانونية : اذ نرفض هذه الخطوة غير القانونية والبلطجية التي ترمي الى تقويض حرية التعبير نعلن باننا سنتابع هذه القضية عبر القنوات القانونية .

هذا وكانت وزارة العدل اللامريكية قد صنفت وفق بيان اصدرته اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية (IRTV) باعتباره كيانا خاصا ما يعني ان عليه الحصول على ترخيص من قبل مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الاصول الاجنبية لاستخدام نطاق الانترنيت وتشغيل المواقع على الانترنيت .

ونُشرت على المواقع المذكورة عقب حجبها رسالة تم التذرع فيها بأن "هذا النطاق تم الاستيلاء عليه من قبل حكومة الولايات المتحدة، بناء على مذكرة حجز، إنفاذا لقرار مكتب الصناعة والأمن ومكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي تسمح لها بمصادرة المؤسسات الدخيلة في تهريب التقنيات والمواد والاسلحة النووية ، الكيمياوية ، البايولوجية والاشعاعية او الدخيلة في صناعة ، توريد ، بيع و توزيع المواد المحظورة .
مصدر : وكالات
رقم : 939584
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