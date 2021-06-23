الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 23 حزيران 2021 ساعة 09:16

تحذير شديد اللهجة من قيادة حماس للاحتلال

تحذير شديد اللهجة من قيادة حماس للاحتلال
وقالت قيادة حماس ،مساء أمس الثلاثاء: "نحذر الاحتلال وحلفاءه من المماطلة والتباطؤ في كسر الحصار ومن عدم الالتزام بإجراءات كسر الحصار التي تمت سابقا أو إعاقة عملية الإعمار".

وشددت "حماس" على أن "شعبنا العظيم ومقاومتنا لن يصمتوا مطلقا، وسيرى العدو أننا جاهزون لكل الخيارات، وسنقاومه بكل الوسائل الشعبية وغيرها".

وأكدت "أن العدو لن يفلح في سياسة الابتزاز وليّ الذراع، ولن نقبل الضغط على شعبنا أو محاولة ربط ملفات مع بعضها".

وجددت التأكيد أن "الأسرى مقابل أسرى، وسيرى العدو بأسا لم يره من قبل؛ فشعبنا جاهز للتحدي وفرض مزيد من المعادلات".

كما استنكر البيان التساوق الأممي مع الاحتلال الإسرائيلي المتمثل في عدم ضم الاحتلال إلى قائمة العار الدولية.

كما شجب ما عبّر عنه مبعوث الأمم المتحدة -أمس- من تماهٍ مع الموقف الإسرائيلي.

وقال: إن الأمم المتحدة منظمة عالمية سياسية وإنسانية مسؤولة عن تحقيق السلم ومساعدة الشعوب خاصة الواقعة تحت الاحتلال، وليس التواطؤ مع الاحتلال ومساندته ضد شعبٍ أعزل يتعرض لشتى أنواع الابتزاز والحصار.

ودعا البيان الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة المنظمة الدولية إلى إلزام الاحتلال بالقانون الدولي، والوقوف مع شعبنا الذي صدرت لمصلحته عشرات القرارات الدولية، ولم يُطبق منها شيء حتى الآن.
رقم : 939589
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تصعيدات الحكومة الصهيونية الجديدة... الأهداف والأبعاد
تصعيدات الحكومة الصهيونية الجديدة... الأهداف والأبعاد
نيوم.. سراب سعودي يتبدد
نيوم.. سراب سعودي يتبدد
23 حزيران 2021
الأمم المتحدة تدخل نفسها في ‘‘قائمة العار‘‘.. هل يمكن الوثوق بها مجدداً؟
الأمم المتحدة تدخل نفسها في ‘‘قائمة العار‘‘.. هل يمكن الوثوق بها مجدداً؟
23 حزيران 2021
قمعاً لحرية الإعلام.. أمريكا تستولي على مواقع الكترونية داعمة للمقاومة
قمعاً لحرية الإعلام.. أمريكا تستولي على مواقع الكترونية داعمة للمقاومة
23 حزيران 2021
ربيعي: ما تبقى في المفاوضات النووية بحاجة لقرار سياسي من جميع الأطراف
ربيعي: ما تبقى في المفاوضات النووية بحاجة لقرار سياسي من جميع الأطراف
22 حزيران 2021
‘‘الأمم المتحدة تقتل أطفال اليمن‘‘.. "هاشتاغ" يتصدر الترند العالمی
‘‘الأمم المتحدة تقتل أطفال اليمن‘‘.. "هاشتاغ" يتصدر الترند العالمی
22 حزيران 2021
حلف مصريّ - سودانيّ لمواجهة التهديدات الإثيوبيّة.. هل ينجح؟
حلف مصريّ - سودانيّ لمواجهة التهديدات الإثيوبيّة.. هل ينجح؟
22 حزيران 2021
السعودية تُهزم في المنطقة وابن سلمان ينتقم من شيعة الداخل
السعودية تُهزم في المنطقة وابن سلمان ينتقم من شيعة الداخل
22 حزيران 2021
البالونات الحرارية.. شماعة ‘‘إسرائيل‘‘ الجديدة للانتقام
البالونات الحرارية.. شماعة ‘‘إسرائيل‘‘ الجديدة للانتقام
22 حزيران 2021
هدية أمير قطر إلى السيد رئيسي "أخبار كاذبة"
هدية أمير قطر إلى السيد رئيسي "أخبار كاذبة"
22 حزيران 2021
رئيسي: لن أقابل بايدن حتى مع رفع العقوبات
رئيسي: لن أقابل بايدن حتى مع رفع العقوبات
21 حزيران 2021
عهد رئيسي الثوري ومستقبل محور المقاومة
عهد رئيسي الثوري ومستقبل محور المقاومة
21 حزيران 2021
صفقة مالية مثيرة للجدل بين بغداد وأربيل... طموحات الكاظمي الانتخابية
صفقة مالية مثيرة للجدل بين بغداد وأربيل... طموحات الكاظمي الانتخابية
21 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تصعيدات الحكومة الصهيونية الجديدة... الأهداف والأبعاد
نيوم.. سراب سعودي يتبدد
الأمم المتحدة تدخل نفسها في ‘‘قائمة العار‘‘.. هل يمكن الوثوق بها مجدداً؟
‘‘الأمم المتحدة تقتل أطفال اليمن‘‘.. "هاشتاغ" يتصدر الترند العالمی