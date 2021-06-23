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الأربعاء 23 حزيران 2021 ساعة 10:02

اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة
ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين من المدينة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال المدينة، واعتقلت سبعة مواطنين هم، محمود ياسر براغيث، جهاد هشام أبو ماريا، كريم حمدي أبو ماريا، عمرو إبراهيم صبارنة، عمر عصام اخليل، عمار يحيى جراد، وقسم خالد العلامي، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

ومن بلدة دورا جنوبي المحافظة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مرشد الشوامر عند حاجز "الكونتينر" شمال مدينة بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد أبو فنونة من منزله في منطقة واد الهرية، وصادرت مركبته.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مالك عبدو، بعد مداهمة منزله بشارع تل في المدينة.

يذكر أن عبدو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال أربع سنوات وأفرج عنه قبل عامين.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 شبان فلسطينيين، خلال مداهمات ليلية.

والمعتقلون جميعهم من بلدة نعلين غرب رام الله وهم، بركات علي الخواجا، عبد الرحمن عواد سرور، زهدي فوزي الخواجا، محمد صلاح سرور، مسلمة حمدان سرور، حمزة صلاح عميرة، عبد الله عبد الكريم سرور، حسني جميل الخواجا، محمد هارون الخواجا، وإسماعيل الشامصطي.
رقم : 939598
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