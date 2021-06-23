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الأربعاء 23 حزيران 2021 ساعة 10:19

الخارجية الإيرانية: لا حل عسكريا في افغانستان

الخارجية الإيرانية: لا حل عسكريا في افغانستان
وكتب موسوي ،في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء اثر التطورات الاخيرة في افغانستان وتوسع نطاق انتشار طالبان في مناطقها الشمالية: "ان السبب في قلق ايران تجاه تطورات افغانستان لا يعود الى نقل السلطة، لانها على ثقة بان لا حل عسكريا في افغانستان ومن غير الممكن نقل السلطة فيها عن الطريق العسكري الذي لا يؤدي الى ارساء السلام والاستقرار المستديم فيها".

واضاف موسوي: ان قلق ايران يعود الى معاناة ومتاعب ومشاق شعب مبتلى بمن يكرر التجربة الخطأ.

ومساء امس الثلاثاء كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول التطورات الأخيرة في أفغانستان: اننا نتابع بدقة التطورات المقلقة في أفغانستان.

وأضاف: ان إيران تريد خفضًا فوريًا للتوترات واحترام حكم القانون وحوارا شاملا.

وأضاف خطيب زادة: السياسات الهدامة للولايات المتحدة تركت عواقب بعيدة المدى في منطقتنا ، والآن تلحق تصرفاتها غير المسؤولة للغاية مزيدًا من الضرر.
مصدر : وكالات
رقم : 939603
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