الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 23 حزيران 2021 ساعة 11:52

آية الله رئيسي: محور التحول هو تنفيذ العدالة

آية الله رئيسي: محور التحول هو تنفيذ العدالة
جاء ذلك في تصريح ادلى به آية الله رئيسي ،اليوم الاربعاء خلال زيارته مع كبار مسؤولي القضاء لمرقد الامام الخميني (رض) لمناسبة اسبوع السلطة القضائية لتجديد العهد والميثاق مع اهدافه السامية.

واشار الرئيس المنتخب الى خصائص الامام الراحل واضاف: ان الامام الخميني (رض) كان يدعو الى تنفيذ العدالة والعقلانية والقيم المعنوية والاخلاق وكان يؤكد على ان يكون المجتمع مبنيا على هذه المبادئ.

واكد الرئيس رئيسي على مكانة المحرومين في المجتمع وقال: ان جهاز القضاء يسعى من اجل ان يكون ملجأ للشعب ويحقق تنفيذ العدالة ولو لجأ الناس اليه يشعرون بان انفراجة قد حصلت في امورهم.

وصرح انه وبعد 40 عاما لا ينبغي ان نمارس مبدا التجربة والخطأ واضاف: ان الرافة والاقتدار مع التدبير والعقلانية، تعد من الصفات التي يجب تنفيذها في جميع الاجهزة.

واكد بانه تم في جهاز القضاء اعتماد تنفيذ العدالة محورا لوثيقة التحول وقال: ان التحول قضية مهمة في الحكومة ايضا وهو مطلب الشعب وان محور التحول هو تنفيذ العدالة.

واكد بانه على جميع الاجهزة الحفاظ على نهج الامام الوضاء في البلاد واضاف: ان نهج الامام هو التوجه الى الله ومقارعة الاستكبار والتمسك بالولاية ومعالجة الفقر والحرمان وحل المشاكل وبناء ايران القوية، حيث ينبغي علينا جميعا التحرك في هذا المسار.
رقم : 939620
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة.. الأسباب والضرورات
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة.. الأسباب والضرورات
آية الله رئيسي: محور التحول هو تنفيذ العدالة
آية الله رئيسي: محور التحول هو تنفيذ العدالة
23 حزيران 2021
تصعيدات الحكومة الصهيونية الجديدة... الأهداف والأبعاد
تصعيدات الحكومة الصهيونية الجديدة... الأهداف والأبعاد
23 حزيران 2021
نيوم.. سراب سعودي يتبدد
نيوم.. سراب سعودي يتبدد
23 حزيران 2021
الأمم المتحدة تدخل نفسها في ‘‘قائمة العار‘‘.. هل يمكن الوثوق بها مجدداً؟
الأمم المتحدة تدخل نفسها في ‘‘قائمة العار‘‘.. هل يمكن الوثوق بها مجدداً؟
23 حزيران 2021
قمعاً لحرية الإعلام.. أمريكا تستولي على مواقع الكترونية داعمة للمقاومة
قمعاً لحرية الإعلام.. أمريكا تستولي على مواقع الكترونية داعمة للمقاومة
23 حزيران 2021
ربيعي: ما تبقى في المفاوضات النووية بحاجة لقرار سياسي من جميع الأطراف
ربيعي: ما تبقى في المفاوضات النووية بحاجة لقرار سياسي من جميع الأطراف
22 حزيران 2021
‘‘الأمم المتحدة تقتل أطفال اليمن‘‘.. "هاشتاغ" يتصدر الترند العالمی
‘‘الأمم المتحدة تقتل أطفال اليمن‘‘.. "هاشتاغ" يتصدر الترند العالمی
22 حزيران 2021
حلف مصريّ - سودانيّ لمواجهة التهديدات الإثيوبيّة.. هل ينجح؟
حلف مصريّ - سودانيّ لمواجهة التهديدات الإثيوبيّة.. هل ينجح؟
22 حزيران 2021
السعودية تُهزم في المنطقة وابن سلمان ينتقم من شيعة الداخل
السعودية تُهزم في المنطقة وابن سلمان ينتقم من شيعة الداخل
22 حزيران 2021
البالونات الحرارية.. شماعة ‘‘إسرائيل‘‘ الجديدة للانتقام
البالونات الحرارية.. شماعة ‘‘إسرائيل‘‘ الجديدة للانتقام
22 حزيران 2021
هدية أمير قطر إلى السيد رئيسي "أخبار كاذبة"
هدية أمير قطر إلى السيد رئيسي "أخبار كاذبة"
22 حزيران 2021
رئيسي: لن أقابل بايدن حتى مع رفع العقوبات
رئيسي: لن أقابل بايدن حتى مع رفع العقوبات
21 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة.. الأسباب والضرورات
تصعيدات الحكومة الصهيونية الجديدة... الأهداف والأبعاد
نيوم.. سراب سعودي يتبدد
الأمم المتحدة تدخل نفسها في ‘‘قائمة العار‘‘.. هل يمكن الوثوق بها مجدداً؟