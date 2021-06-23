آیة الله جنتي يدعو الرئيس المنتخب لبذل قصارى جهوده لايجاد حلول لمشاكل الشعب

وهنّأ آیة الله احمد جنتي ،في كلمته اليوم الاربعاء قبل بدء اجتماع مجلس صيانة الدستور، بذكرى مولد الامام الرضا (ع) عادّا وجود الشعب الايراني الى جانب هذا الامام بالمفخرة الكبرى التي تستحق الشكر حيث ينعم الشعب من بركاته العظيمة.



ونوه الى نجاح اقامة الانتخابات الرئاسية دون اي توترات واجراءها بهدوء كامل، معربا عن أمله أن يستطيع الرئيس المنتخب ايجاد حلول لمشاكل الشعب خلال فترة رئاسته.



وتوجّه آية الله جنتي بالشكر لله تعالى على توفيق اقامة هذه الانتخابات والاصوات التي اكتسبها الرئيس المنتخب، وقال "على الجميع، لاسيما الرئيس المنتخب، الشعور بالامتنان لهذا الشعب المتواجد في الساحة على الدوام وينبغي بذل قصارى الجهود لايجاد الحلول للمشاكل العالقة".



كما هنّأ آية الله جنتي بفوز آية الله محمد رضا مدرسي يزدي وآية الله علي رضا اعرافي في الانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.