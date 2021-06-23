طقس لبنان.. غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة

الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الخميس حيث تبدأ بالارتفاع التدريجي فوق الجبال وفي الداخل.



الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع في الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، دون تعديل على الساحل مع ضباب على المرتفعات.



الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل.



السبت: قليل الغيوم من دون تعديل في الحرارة.



درجات الحرارة تتراوح: على الساحل من 22 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة .



الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 35 كم/س.



الانقشاع: متوسط على الساحل ، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.



الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80%.



حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.



حرارة سطح الماء: 26 درجة.



الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.