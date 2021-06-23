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الأربعاء 23 حزيران 2021 ساعة 13:26

طقس لبنان.. غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة

طقس لبنان.. غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة
الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الخميس حيث تبدأ بالارتفاع التدريجي فوق الجبال وفي الداخل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع في الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، دون تعديل على الساحل مع ضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل.

السبت: قليل الغيوم من دون تعديل في الحرارة.

درجات الحرارة تتراوح: على الساحل من 22 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة .

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 35 كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل ، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80%.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: 26 درجة.

الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.
مصدر : وكالات
رقم : 939636
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