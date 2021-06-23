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الأربعاء 23 حزيران 2021 ساعة 13:34

الصحة الإيرانية: 11059 إصابة و 112 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 11059 إصابة و 112 حالة وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي الیوم الاربعاء: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 11 الفا و 59 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 128 الفا و 395 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1299 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج .

واضافت: ان 3 آلاف و 236 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت التقرير الى تعافي مليونين و 784 ألفا و 14 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 112 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 83 الفا و 329 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 4 ملایین و 407 آلاف و 385 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فیما تلقى مليون و 21 الفا و 619 شخصًا الجرعة الثانية، لیبلغ إجمالي عدد اللقاحات 5 ملایین و 429 الفا و 4 جرعات.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 22 مليونا و 821 ألفا و 277 إختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 22 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 175 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 251 مدينة.
مصدر : وكالات
رقم : 939641
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