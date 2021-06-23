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الأربعاء 23 حزيران 2021 ساعة 13:51

احباط محاولة تخريب في أحد مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

احباط محاولة تخريب في أحد مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
وبحسب مصادر مطلعة ، لم ينتج عن هذا العمل التخريبي أي خسائر مادية أو بشرية.
ونظرا للإجراءات المتخذة لحماية مباني منظمة الطاقة الذرية، تم احباط عملية التخريب اليوم قبل ان تلحق اضرار بالمبنى.

تجدر الإشارة إلى أن يقظة الاجهزة الأمنية في رصد وكشف ومكافحة إجراءات التخريب لضرب أنشطة إيران النووية السلمية لم تسمح بتعطيل استمرار برنامج إيران النووي.

يذكر أن هذا العمل التخريبي والكشف عن منفذيه قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة.
يشار الى انه في يوم الأحد الاول من نيسان الماضي وقعت عملية تخريبية في جزء من شبكة توزيع الكهرباء التابعة لمنشأة التخصيب في نطنز (شهيد أحمدي روشن).

وصرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي لوكالة فارس في ذلك اليوم إن هذا الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو حدوث تلوث.
رقم : 939646
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