مجلس صيانة الدستور يؤيد صحة الانتخابات الرئاسية الايرانية

وقال المتحدث بأسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي في تصريح اليوم الاربعاء: : تلقينا تقرير وزارة الداخلية أمس، وتمت دراسة النتائج النهائية.



واضاف: كما استعرض زملائنا في لجنة مراقبة الانتخابات في مجلس صيانة الدستور التقارير الواردة، وفي اجتماع مجلس صيانة الدستور صباح اليوم وبعد الاستماع لتقرير النائب التنفيذي وشؤون انتخابات مجلس صيانة الدستور ، بحثنا الموضوع.



ومضى كدخدائي قائلا: وفي ضوء النتائج المعلنة ونظرا لعدم تلقي تقريرا من شأنه التأثير على مصير الانتخابات، فان مجلس صيانة الدستور أيد صحة الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة.



كما شكر المتحدث بأسم مجلس صيانة الدستور جميع الناخبين الذين حضروا إلى صناديق الاقتراع ووزارة الداخلية وأجهزة إنفاذ القانون وكافة مؤسسات البلاد خلال فترة الانتخابات، وكذلك جميع اعضاء اللجان التنفيذية والرقابية الذين ساعدوا مجلس صيانة الدستور.