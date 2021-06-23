استشهاد مواطن يمني بقصف مدفعي سعودي على الرقو بصعدة

وكان قد أصيب مواطنان، أمس الثلاثاء، بقصف مدفعي سعودي على ذات المنطقة.



وتشهد المناطق الحدودية بصعدة اعتداءات متكررة بصورة شبه يومية بحق المواطنين من قبل قوى العدوان السعودي الأمريكي سقط على إثرها عشرات الشهداء والمصابين من المواطنين.