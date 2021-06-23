إفشال هجوم استهدف أحد مباني منظمة الطاقة الإيرانية

وأفادت قناة “برس تي في” بإفشال عملية تخريبية لأحد مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مؤكدة أن هذا العمل العدواني تم إحباطه دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.