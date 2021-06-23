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الأربعاء 23 حزيران 2021 ساعة 14:51

الرئيس روحاني : لاينبغي التضحية بالاهداف الرئيسية من أجل الانتخابات

الرئيس روحاني : لاينبغي التضحية بالاهداف الرئيسية من أجل الانتخابات
وفي كلمته بجلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء اضاف روحاني ان الانتخابات واحدة من اركان النظام الاسلامي المهمة والي جانبها الجمهورية الاسلامية ، وينبغي ان نتكاتف جميعا للمحافظة على هذه الاركان.

واضاف ان على الجميع التعاون مع الرئيس المنتخب وحكومته ، فنحن نظام واحد وشعب واحد والكل معنيون بالتعاون والدعم .

واشار روحاني الى أن مشاركة المواطنين في الانتخابات رغم المشاكل التي يعانونها ورغم الحرب الاقتصادية هي رسالة الى امريكا بانها انتهجت المسار الخاطئ ولم تنجح في ثني المواطنين عن الاقتراع أو عزلهم عن النظام.

وتطرق روحاني مجددا الى جهود حكومته في مواجهة الحظر والحرب الاقتصادية ونجاحها في توفير كل مايحتاج اليه المواطنون من السلع الاساسية وتوفير كل ما تحتاجه المصانع من مواد اولية لتتواصل حركة الانتاج في البلاد ، مضيفا : لقد افتتحنا يوم الاثنين الماضي مشاريع وطنية بقيمة 70 الف مليار تومان فيما ستتم غدا الخميس ازاحة الستار عن ايصال الغاز بواسطة الانابيب الى 2800 قرية و21 مدينة.

كما أكد ان الاشهر الثلاثة الماضية شهدت تحسنا كبيرا في مجال الصادرات غير النفطية حيث ازدادت هذه الصادرات بنسبة 69 بالمئة وبلغت قيمتها عشرة مليارات و700 مليون دولار.
رقم : 939661
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