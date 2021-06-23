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الأربعاء 23 حزيران 2021 ساعة 14:53

الداخلية الإيرانية تعلن النتائج التفصيلية لعملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

الداخلية الإيرانية تعلن النتائج التفصيلية لعملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية
وقال جمال عارف: جرى جمع النتائج الإضافية لفرز أصوات الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة بعد تلقي جميع محاضر صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية و مطابقتها مع محاضر الهيئات التنفيذية والإشراف على الدوائر الانتخابية في المدن والقرى.

وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية في البلاد النتائج كالتالي:

1. إجمالي البطاقات الانتخابية الاستهلاكية (التي سلمت للمواطنين المشاركين): 28.989.529 ورقة

2. عدد الاصوات في صناديق الاقتراع: 28.750.736 بطاقة اقتراع

3. عدد البطاقات الباطلة التي لم يتم جمعها في صندوق الاقتراع: 100.231 ورقة

4. عدد الاصوات المتلقاة: 28.650.505 اصوات

5. عدد الأصوات غير الصالحة المستلمة: 3.740.688 صوتا

6. عدد الأصوات الصحيحة: 24.909.817 صوتا

عدد اصوات كل من المرشحين:

السيد ابراهيم رئيسي 18.021.945 صوتا

محسن رضائي ميرقائد 3.440.835 صوتا

عبد الناصر همتي 2.443.387 صوتا

سيد امير حسين قاضي هاشمي 1.003.650  صوتا

وأشار رئيس اللجنة الانتخابية إلى إرسال النتائج الكاملة لفرز الأصوات لمجلس صيانة الدستور، تنفيذا للملحق الثامن من المادة 31 من قانون الانتخابات الرئاسية، وقال انه وفقا لهذا الملحق فأن المصادقة النهائية على الانتخابات هي من مسؤولية مجلس صيانة الدستور.
رقم : 939662
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