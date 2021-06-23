الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن رغبته في التعاون مع إيران

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفن دوجاريك، في مقابلة مع الصحفيين، على أن الأمين العام يريد مواصلة التعاون مع السلطات الإيرانية باحترام متبادل ولصالح إيران وشعوب المنطقة.



وردا على سؤال حول ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أرسل رسالة تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، قال دوجاريك أن من المؤكد ان هذا الامر سياخذ مجراه ، ومن المحتمل ان يتم قبل مراسم اداء اليمين الدستورية اي بعد نحو ستة اسابيع.



وبعث العديد من المسؤولين والشخصيات من جميع أنحاء العالم رسائل تهنئة الى حجة الإسلام إبراهيم رئيسي إثر فوزه في انتخابات الرئاسية .