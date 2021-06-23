الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 23 حزيران 2021 ساعة 17:51

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يتهم ماكرون "بتفتيت الديمقراطية" في البلاد

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يتهم ماكرون "بتفتيت الديمقراطية" في البلاد
واعتبر لارشيه أن رئيس الدولة يتحمل "نوعا من المسؤولية" عن ضعف نسبة المشاركة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية والمحلية في فرنسا، الأمر الذي أثار جدلا في الأوساط السياسية الفرنسية.

وفي تعليقه على هذا الوضع أعرب لارشيه، في تصريحات لقناة LCI التلفزيونية الفرنسية، عن قلقه إزاء هذه الموجة من الامتناع عن التصويت في البلاد، واصفا هذه الظاهرة بأنها "ذات دلالة في بلد يتألم". وهاجم لارشيه الرئيس ماكرون قائلا إن الأخير كان يرغب في "تفتيت اليسار واليمين"، لكن ذلك أدى في الواقع إلى "تفتيت الديمقراطية". وأضاف أن الناخبين "ألحقوا هزيمة بالأغلبية الرئاسية بلغت حد الإذلال في منطقة أعلى فرنسا (شمال البلاد)" - في إشارة إلى نتائج التصويت في هذه المنطقة حيث فشل خمسة وزراء بالحكومة الحالية في الحصول على نسبة الأصوات الكافية للمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات المحلية.
 

واعتبر رئيس مجلس الشيوخ أن تطبيق مبدأ "لا يسار ولا يمين" أسهم في "قتل الديمقراطية"، مضيفا: "ما الجدوى من التصويت ولم يعد هناك خيار؟ صار من مصيرنا ألا يكون أمامنا عام 2022 سوى أن تختار بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان. يجب توفير بديل ديمقراطي حقيقي للفرنسيين".
مصدر : وكالات
رقم : 939684
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة.. الأسباب والضرورات
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة.. الأسباب والضرورات
آية الله رئيسي: محور التحول هو تنفيذ العدالة
آية الله رئيسي: محور التحول هو تنفيذ العدالة
23 حزيران 2021
تصعيدات الحكومة الصهيونية الجديدة... الأهداف والأبعاد
تصعيدات الحكومة الصهيونية الجديدة... الأهداف والأبعاد
23 حزيران 2021
نيوم.. سراب سعودي يتبدد
نيوم.. سراب سعودي يتبدد
23 حزيران 2021
الأمم المتحدة تدخل نفسها في ‘‘قائمة العار‘‘.. هل يمكن الوثوق بها مجدداً؟
الأمم المتحدة تدخل نفسها في ‘‘قائمة العار‘‘.. هل يمكن الوثوق بها مجدداً؟
23 حزيران 2021
قمعاً لحرية الإعلام.. أمريكا تستولي على مواقع الكترونية داعمة للمقاومة
قمعاً لحرية الإعلام.. أمريكا تستولي على مواقع الكترونية داعمة للمقاومة
23 حزيران 2021
ربيعي: ما تبقى في المفاوضات النووية بحاجة لقرار سياسي من جميع الأطراف
ربيعي: ما تبقى في المفاوضات النووية بحاجة لقرار سياسي من جميع الأطراف
22 حزيران 2021
‘‘الأمم المتحدة تقتل أطفال اليمن‘‘.. "هاشتاغ" يتصدر الترند العالمی
‘‘الأمم المتحدة تقتل أطفال اليمن‘‘.. "هاشتاغ" يتصدر الترند العالمی
22 حزيران 2021
حلف مصريّ - سودانيّ لمواجهة التهديدات الإثيوبيّة.. هل ينجح؟
حلف مصريّ - سودانيّ لمواجهة التهديدات الإثيوبيّة.. هل ينجح؟
22 حزيران 2021
السعودية تُهزم في المنطقة وابن سلمان ينتقم من شيعة الداخل
السعودية تُهزم في المنطقة وابن سلمان ينتقم من شيعة الداخل
22 حزيران 2021
البالونات الحرارية.. شماعة ‘‘إسرائيل‘‘ الجديدة للانتقام
البالونات الحرارية.. شماعة ‘‘إسرائيل‘‘ الجديدة للانتقام
22 حزيران 2021
هدية أمير قطر إلى السيد رئيسي "أخبار كاذبة"
هدية أمير قطر إلى السيد رئيسي "أخبار كاذبة"
22 حزيران 2021
رئيسي: لن أقابل بايدن حتى مع رفع العقوبات
رئيسي: لن أقابل بايدن حتى مع رفع العقوبات
21 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التحالف الاقتصادي لمحور المقاومة.. الأسباب والضرورات
تصعيدات الحكومة الصهيونية الجديدة... الأهداف والأبعاد
نيوم.. سراب سعودي يتبدد
الأمم المتحدة تدخل نفسها في ‘‘قائمة العار‘‘.. هل يمكن الوثوق بها مجدداً؟