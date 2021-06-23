روسيا : نحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية للرد على أي عدوان عسكري

وأضاف غيراسيموف، أن سياسة روسيا النووية دفاعية بطبيعتها وهي عنصر من عناصر الاستقرار الاستراتيجي.



وتابع غيراسيموف، قائلا: "تم الإعلان عن وجهات النظر الرسمية لروسيا في هذا المجال لأول مرة علنا في عام 2020 في أساسيات سياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي. وتؤكد أساسيات نص العقيدة العسكرية بأن السياسة النووية للبلاد دفاعية بحتة".



ووفقا له، فإن الردع النووي يظل عنصرا من عناصر الاستقرار الاستراتيجي.



وقال رئيس هيئة الأركان العامة "تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية فقط للرد على استخدام الأسلحة النووية وأنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، وكذلك في حالة الاعتداء على روسيا باستخدام الأسلحة التقليدية. الأسلحة، التي تهدد وجود الدولة في حد ذاته".



وبحسب غيراسيموف، فإن شروط استخدام الأسلحة النووية محدودة ومنظمة بشكل صارم.