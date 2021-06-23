في خطوة لخنق الحريات.. أمريكا تحجب بعض المواقع الاعلامية الايرانية

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية تعليقا على حجب مواقع اخبارية إيرانية ويمنية ولبنانية وعراقية وفلسطينية وبحرينية إن ما يسمى بوزارة العدل الأميركية ستقدم معلومات حول هذا الأمر قريبا.



وفي هذا المجال اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة حجب المواقع الاعلامية التابعة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية مثالا لمحاولات اميركا الممنهجة للمساس بحرية التعبير، مؤكدا بان ايران ستتابع هذه القضية عبر القنوات القانونية.



وفي تصريح ادلى به اليوم الاربعاء، اعتبر خطيب زادة حجب المواقع التابعة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية على الانترنت مثالا لمحاولات الولايات المتحدة الممنهجة للمساس بحرية التعبير على الصعيد العالمي واسكات الاصوات المستقلة في الاجواء الاعلامية.



ووصف متحدث الخارجية الايرانية هذه المعايير المزدوجة من جانب واشنطن بانها باعثة على الخزي والخجل واضاف: ان الادارة الراهنة في الولايات المتحدة تتابع بالضبط مسار الادارة الاميركية السابقة والتي لم تحصد واشنطن من ورائه سوى الفشل المضاعف.



واكد خطيب زادة في ختام تصريحه: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ ترفض هذه الخطوة غير القانونية والمتغطرسة ستتابع القضية عبر القنوات القانونية.



وقد استنكرت قناة "العالم" الإيرانية في بيان على موقعها على "التليغرام"، حجب الولايات المتحدة موقعها على الإنترنت، معتبرة أن هذا الإجراء "مخالف لحرية الرأي والشفافية وحقوق الإعلام".



وجاء في البيان: "واجه زوار المواقع عبارة تقول بأنه - تم الاستيلاء على موقع (العالم.نت) من قبل حكومة الولايات المتحدة، بناء على مذكرة حجز، كجزء من إجراء لإنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن وكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (أف بي أي)".



وأضاف: "في العامين الماضيين فرضت إدارة (فيسبوك) قيودا صارمة على قناة العالم وهددت مرارا بإغلاق صفحتها التي يتابعها أكثر من 6 ملايين متابع، كما قامت إدارات كل من تويتر وإنستغرام ويوتيوب، بشكل متكرر وبذرائع كاذبة بحظر حسابات القناة، التي يتابعها ملايين المشاهدين".



وتابع: "فضلا عن قناة العالم تم حجب مواقع برس تي في والمعلومة وكتائب حزب الله والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم والنبأ والكوثر".



وشدد البيان على أن "قناة العالم الإخبارية ستواصل أنشطتها في الفضاء المجازي بهدف الاستمرار في تزويد زوار موقعها بالأخبار عبر نطاق (alalam.ir)".



وختم البيان: "ليس من الواضح تماما بعد ما إذا كان هذا الإجراء جاء من حكومة الولايات المتحدة أو من مخترقين يتبعون أهدافا معينة".



ومن جهتها أصدرت قناة المسيرة بياناً نددت من خلاله بحجب موقعها وتؤكد أنها ماضية في أداء رسالتها السامية والتصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية بكل الوسائل المتاحة.



وبدورها نددت حركة الحريات والديمقراطية (حق) البحرينية المعارضة الأربعاء “بقيام الولايات المتحدة الأمريكية بعمليات قرصنة سافرة طالت عدد من الفضائيات والمواقع الإخبارية التي تطرح وجهات نظر ومواضيع سياسية تتعارض والسياسات الصهيوأمريكية في المنطقة وتقوم بدور تنويري ومواقف واضحة دعما لقضايا الأمة وخصوصاً قضية الشعب الفلسطيني المظلوم”. وشددت على ان “القرصنة الأمريكية لعدد من القنوات الإعلامية إرهاب فكري ومحاربة لحرية التعبير تعكس خواء المبادئ الليبرالية الأمريكية وعلى رأسها حماية حرية التعبير”.



وخصت الحركة “بالتنديد بقرصنة موقع قناة اللؤلؤة الفضائية البحرينية المعارضة وكذلك قناة العالم و قناة Press TV وقناة المسيرة إلى جانب عشرات المواقع والقنوات الداعمة لمقاومة الإحتلال الصهيوني”، وأكدت على “الدور البناء الذي تقوم به هذه القنوات والمواقع في سبيل مواجهة وسائل الإعلام المبتذلة والمدعومة من الولايات المتحدة وعملائها في المنطقة حيث تروج هذه الوسائل للتطبيع مع العدو الصهيوني والفساد والدكتاتورية”.



وأضافت الحركة “ما دامت هناك إرادة قوية لمواجهة المشاريع الصهيوأمريكية في المنطقة فلن تستطيع الولايات المتحدة التحكم في الإعلام وتشكيل وعي شعوب المنطقة كما تشاء وبشكل سافر غير قانوني”، ولفتت الى ان “هذه القرصنة السافرة من وزارة العدل الأمريكية تعكس خواء ما تتبجح به الإدارة الأمريكية والقوى الغربية من مبادئ ليبرالية وتحررية وما تتحدث عنه هذه القوى من حماية لحرية التعبير وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية”.



ويرى مراقبون أن هناك عدة أساب لما قامت به الإدارة الأمريكية وهو انتهاء دور وسائل الاعلام الاميركية في استمرارية الهيمنة على الرأي العام العالمي بفضل ظهور التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها الواسع في بلدان العالم حيث تعددت المصادر الخبرية والاعلامية ولم تعد حكرا على الامبراطوريات الاعلامية الاميركية وحلفائها.



وفشل وسائل الاعلام الاميركية في تحقيق اهداف العولمة التي تقتضي توحيد الاجندات الاعلامية ومصادرها وسحب البساط من تحت أقدام وسائل الاعلام غير المنضوية لاشرافها والرافضة لهيمنتها على خلفية تعارض القيم والمبادئ والتوجهات السياسية لواشنطن وتعاملها مع مختلف الملفات الخلافية في العالم.





واوردت صحيفة "نيويورك تايمز" ان الملحق الصحفي لدى ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في نيويورك قال: اننا اذ نرفض هذه الخطوة غير القانونية والمتغطرسة الرامية الى تقييد حرية التعبير، سنتابع القضية عبر القنوات القانونية.



يذكر انه في إجراء مخالف تماماً لحرية التعبير وشفافية المعلومات تم حجب عدد من المواقع الإيرانية والأجنبية وأُخرجت عن الخدمة.



وعند زيارة هذه المواقع يظهر اعلان ينص على انّ الحكومةَ الاميركية هي التي قامت بحجبها واخراجها عن الخدمة استناداً الى ما وصفته بـ "القوانين ذات الصلة من قبل مكتب الصناعة والأمن ومكتب تعزيز الصادرات ومكتب التحقيقات الفيدرالي".



وقد تم حجب مواقع قناة العالم و"برس تي في" والمعلومة وكتائب حزب الله والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم والنبأ والكوثر.



وذكرت شبكة cnbc الأميركية أن متحدثا باسم وزارة العدل الاميركية رفض التعليق على إيقاف الإدارة الأميركية لمواقع إخبارية إيرانية ومواقع تابعة لانصار الله بالإضافة إلى مواقع تابعة للمقاومة العراقية.



وقال مصدران بالحكومة الأميركية للشبكة أن وزارة العدل تعد بيانا حول هذه المسألة.



وفي أكتوبر الماضي استولى المدعون العامون الأميركيون على شبكة من نطاقات الإنترنت قالوا حسب زعمهم إنها استخدمت في حملة شنها الحرس الثوري الإيراني لنشر معلومات سياسية "مضللة" في جميع أنحاء العالم.



وزعمت وزارة العدل الأميركية بعد ذلك إنها استولت على 92 نطاقا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني كـ"منافذ إعلامية مستقلة تستهدف الجماهير في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا".



وكانت اميركا قد حجبت ايضا قبل نحو 3 اعوام موقع وكالة انباء "فارس" على الانترنت.