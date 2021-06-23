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الأربعاء 23 حزيران 2021 ساعة 19:40

مباحثات ايرانية عراقية لاستكمال طريق شلمجة - البصرة السككي

مباحثات ايرانية عراقية لاستكمال طريق شلمجة - البصرة السككي
وعقد هذا الاجتماع الذي تم بمشاركة وفدي البلدين الى جانب مسؤول بسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد، جرى خلاله توقيع الجانبين على محضر اجتماع حول التوافقات الحاصلة بشأن تنفيذ مشروع طريق شلمجة البصرة السككي، وقراءة خطاب وزير الطرق واعمار المدن الايراني "محمد اسلامي" في هذا السياق ايضا. 

وقال غفاري في تصريحه خلال الاجتماع : ان طريق شلمجة – البصرة السككي يضطلع بدور اساسي في تعزيز التعاون الاقليمي وتطوير عملية نقل المسافرين والسلع  بين البلدين الجارين ايران والعراق.

نوه مساعد وزير الطرق واعمار المدن، بانه سيتم حل جميع المشاكل والشبهات المتعلقة بتنفيذ وتمويل هذا المشروع قريبا؛ ليتسنى البدء في تنفيذه خلال الشهر القادم كحد اقصى.
مصدر : وكالات
رقم : 939698
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