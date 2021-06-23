رد القائم بالأعمال الإيراني على التصريحات التدخلية لنائب بريطاني

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان مهدي حسيني متين ، ان القائم بأعمال الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن ، اليوم (الأربعاء) قال ساخرا في تغريدة ردًا على التصريحات التدخلية لـ "ديفيد أميس" ، النائب في البرلمان البريطاني ، حول الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في إيران وفي إشارة إلى الدعم المالي لزمرة خلق الإرهابية من قبل هذا النائب :

عضو البرلمان البريطاني ، الذي تربطه علاقات طويلة بزمرة خلق الإرهابية التي اعطته مكافاة ، يجدد دعمه للديمقراطية في إيران.



وأضاف متين : "لقد تعمد (عضو البرلمان البريطاني) تجاهل ما فعله (أعضاء) هذه الزمرة التي يسميها بالمؤيدة للديمقراطية بصورة وحشية بمواطنة ايرانية الجمعة الماضية أرادت الإدلاء بصوتها في مركز اقتراع في برمنغهام والاعتداء عليها وجرحها .



ونشر حسيني متين مساء الجمعة ، بالتزامن مع اجراء الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة ، في تغريدة مشاهد عن الهجوم على هذه السيدة وكتب يقول: ادعياء الديمقراطية المزيفون الذين لديهم سجل ارهابي ومرتبطون بالاجانب ، هاجموا اليوم في برمنغهام ، بوحشية سيدة محترمة كانت تمارس فقط ابسط حق لكل شخص في المشاركة في تقرير مصيره واصابوها بجروح وان السفارة تعمل على متابعة الأمر عبر القنوات الرسمية.



وتابع انه جرى عقب الحادث اعتقال ثلاثة أشخاص في هذه القضية.



جدير بالذكر أنه جرى غداة الحادث (السبت) استدعاء السفير البريطاني في طهارن "روب ماكير" إلى وزارة الخارجية.