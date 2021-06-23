الجزائر: ندعم دور روسيا الشجاع في سوريا.. والشراكة بيننا أصبحت مثالية

وخلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال الفريق شنقريحة إن "العلاقات القوية بين البلدين، تعكس طبيعة الشراكة الاستراتيجية بينهما، وقد وصلت هذه العلاقات إلى مستوى مثالي، ونأمل أن نجعلها أولوية ونحافظ على المستوى العالي الذي وصلت إليه".



كما أضاف أن "الجزائر ممتنة لروسيا لتعزيزها إمكانات القوات المسلحة في البلاد، والمساعدة في مواجهة التهديدات والتحديات على خلفية الوضع المتدهور في المنطقة والعالم".



وشدد الفريق السعيد شنقريحة، على أن "الجزائر تلعب دوراً مركزياً ليس فقط في البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال أفريقيا، ولكن في جميع أنحاء القارة الأفريقية"، مضيفاً: "تميزت المنطقة منذ عدة سنوات بوجود عوامل أزمة كبيرة تؤثر بشكل طبيعي على الاستقرار – مثل ليبيا ومالي".



كما أعرب الفريق السعيد شنقريحة عن امتنانه الكبير للجهود التي تبذلها روسيا لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي، وللدور الذي تلعبه في سوريا، وأضاف: "إننا نشاطر موقف روسيا ونرى الشجاعة التي تظهرونها على الساحة الدولية في إطار تسوية سلمية".