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الأربعاء 23 حزيران 2021 ساعة 21:42

ايران وجورجيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

ايران وجورجيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
وأعرب خاندوزي، في بداية اللقاء اليوم الاربعاء، الى انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة في جورجيا، مهنئا بهذه المناسبة ومعربا عن أمله بتوطيد العلاقات البرلمانية وتعزيز التعاون بين البلدين.

وعدّ مستوى التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين بأنه غير متكافئ مع الامكانيات المتاحة مؤكدا على ضرورة تعزيز اهتمام البلدين حيال تسهيل اجواء التعاون بين التجار ورجال الاعمال في كلا البلدين.

واشار الى المشاكل العالقة التي يعاني منها رجال الاعمال الايرانيون على صعيد تصدير بعض منتجاتهم  ، بما في ذلك الأسمنت والقار وحديد التسليح إلى جورجيا ، معربا عن أمله في ذات الوقت بمساعدة حكومة هذا البلد بهدف إزالة العقبات المرتبطة.

وفي الختام ، نوه خاندوزي إلى ضرورة تعزيز التعاون المصرفي لتحسين مستوى العلاقات التجارية بين إيران وجورجيا ، عادّاً تسهيل التعاون المصرفي بمثابة شرط أساسي مهم لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ، مايتطلب المزيد من الاهمية من قبل مسؤولي القطاع المصرفي في كلا البلدين.
رقم : 939721
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